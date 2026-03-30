Sabato mattina a Torino, un passante ha segnalato un furto su un’auto parcheggiata. Un giovane che aveva appena commesso il furto si è allontanato a bordo di un autobus della linea 51. La polizia è intervenuta e ha individuato l’uomo tra i passeggeri dell’autobus, procedendo con il suo arresto.

È sabato mattina, 21 marzo, quando un passante segnala un furto appena commesso su un’auto in sosta da parte di un giovane che poi si è allontanato a bordo di un autobus della linea 51. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Torino, impegnati in un servizio di controllo del territorio, raccolgono la descrizione dell’uomo e intercettano il mezzo pubblico all’altezza di piazza Rebaudengo. Salgono su bus e qui individuavano il presunto ladro tra i passeggeri. L’uomo viene fatto scendere e sottoposto a controllo, a seguito del quale vengono trovati, nascosti sotto il giubbotto, gli oggetti rubati nell’auto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Ruba su un’auto poi scappa in autobus: individuato tra i passeggeri e arrestato a Torino

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