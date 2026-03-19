Ubriaco ruba lo champagne scappa col tir e finisce contro un'auto | denunciato a Mugnano

Un uomo di 26 anni è stato denunciato dai carabinieri a Mugnano, in provincia di Napoli. Dopo aver rubato una bottiglia di champagne mentre era in stato di ebbrezza, si è messo alla guida di un camion e ha finito per tamponare un’auto parcheggiata. L’incidente ha portato alla sua identificazione e successiva denuncia.

Un 26enne è stato denunciato dai carabinieri a Mugnano (Napoli): dopo avere rubato una bottiglia di champagne, ubriaco, si è messo alla guida ed è finito contro un'auto parcheggiata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Mugnano, ubriaco ruba champagne e fugge col tir: nella fuga finisce contro un’autoSecondo quanto ricostruito, il giovane, incensurato e già visibilmente ubriaco, aveva parcheggiato il suo camion nei pressi di un bar. Mugnano, ubriaco ruba champagne e si schianta con tirMUGNANO DI NAPOLI (NAPOLI), 19 MARZO 2026 – Ruba una bottiglia di champagne da un bar e tenta la fuga alla guida del proprio tir, ma finisce contro... Tutti gli aggiornamenti su Ubriaco ruba lo champagne scappa col... Ubriaco ruba champagne e si schianta con il tir: denunciato 26enne nel napoletanoUn 26enne di nazionalità romena, incensurato, è stato denunciato dai Carabinieri dopo una sequenza di episodi culminata in un incidente stradale. lostrillone.tv Ubriaco ruba una bottiglia di champagne e fugge col tir: denunciatoMUGNANO DI NAPOLI – Un pomeriggio movimentato quello di ieri a Mugnano, dove un 26enne romeno, già in evidente stato di ebbrezza, è stato denunciato dai Ubriaco ruba una bottiglia di champagne e fugge ... marigliano.net