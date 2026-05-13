Raid criminali al centro commerciale | incastrata la banda dei trolley

Una banda di ladri ha preso di mira i negozi del centro commerciale Roma Est durante raid notturni. Le forze dell'ordine hanno individuato e fermato alcuni membri del gruppo, che si muovevano con trolley per portare via merce in modo rapido. Gli episodi si sono verificati negli ultimi tempi, con i criminali che entravano nel centro commerciale dopo la chiusura per svaligiare i negozi.

Avevano messo nel mirino i negozi del centro commerciale Roma Est. Una banda di ladri, specializzata in raid serali. A decapitarla la polizia, che ha arrestato tre ladri.La banda del centro commerciale Sono stati gli agenti del commissariato Romanina ad arrestare i tre cittadini peruviani. Gli.🔗 Leggi su Romatoday.it

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