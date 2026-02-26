Cervinara anziani vittime di una truffa | oltre tremila euro e gioielli rubati

A Cervinara, una coppia di anziani ha subito una truffa che ha portato alla sottrazione di più di tremila euro e di alcuni gioielli di valore, simboli di ricordi e momenti importanti della loro vita. Gli investigatori stanno indagando sull’accaduto per capire come siano riusciti i malviventi a mettere a segno il colpo. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

A Cervinara una coppia di anziani è stata vittima di una truffa che ha fruttato ai malviventi oltre tremila euro in contanti e diversi oggetti preziosi, custodi di ricordi di una vita intera. Non si tratta di un episodio isolato: negli ultimi giorni era già stato segnalato un tentativo ai danni.