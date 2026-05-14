Ruba alcolici al supermercato a Bergamo e si infila scarpe in vendita per agevolarsi la fuga | arrestato
Un uomo marocchino è stato arrestato a Bergamo dopo aver tentato di sottrarre alcolici da un supermercato. Durante il tentativo di fuga, si è infilato delle scarpe in vendita, probabilmente per agevolare il suo allontanamento. L’episodio è stato fermato da una poliziotta che si trovava fuori servizio e ha prontamente intervenuto. La polizia ha fermato l’uomo e lo ha condotto in caserma.
Eseguito un arresto per furto aggravato a Bergamo, dove un cittadino marocchino è stato fermato dopo aver sottratto merce da un supermercato. L’uomo è stato bloccato grazie al tempestivo intervento di una poliziotta fuori servizio, che ha notato i suoi movimenti sospetti tra le corsie e ha dato l’allarme. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri all’interno di un supermercato situato in via Baioni, a Bergamo. Un cittadino marocchino, regolarmente presente in Italia, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a rubare diversi prodotti alimentari e bottiglie di alcolici.🔗 Leggi su Virgilio.it
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