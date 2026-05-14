Ruba alcolici al supermercato a Bergamo e si infila scarpe in vendita per agevolarsi la fuga | arrestato

Un uomo marocchino è stato arrestato a Bergamo dopo aver tentato di sottrarre alcolici da un supermercato. Durante il tentativo di fuga, si è infilato delle scarpe in vendita, probabilmente per agevolare il suo allontanamento. L’episodio è stato fermato da una poliziotta che si trovava fuori servizio e ha prontamente intervenuto. La polizia ha fermato l’uomo e lo ha condotto in caserma.

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Eseguito un arresto per furto aggravato a Bergamo, dove un cittadino marocchino è stato fermato dopo aver sottratto merce da un supermercato. L’uomo è stato bloccato grazie al tempestivo intervento di una poliziotta fuori servizio, che ha notato i suoi movimenti sospetti tra le corsie e ha dato l’allarme. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri all’interno di un supermercato situato in via Baioni, a Bergamo. Un cittadino marocchino, regolarmente presente in Italia, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a rubare diversi prodotti alimentari e bottiglie di alcolici.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ruba alcolici al supermercato a Bergamo e si infila scarpe in vendita per agevolarsi la fuga: arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ruba alcolici nel supermercato: arrestato 30enneEntra come un normale cliente, fa il pieno di alcolici e poi cerca di uscire senza pagare la merce. Ruba al supermercato, scaraventa a terra la cassiera e si dà alla fuga. In manette 31enneRavenna, 21 aprile 2026 - Rapina impropria, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Temi più discussi: Ruba alcolici al supermercato e fugge: arrestato 35enne; Livorno, ruba alcolici al supermercato e aggredisce un dipendente: arrestato 35enne; Ruba 200 euro in alcolici da un supermercato: arrestato un 35enne; Arrestato giovane lavoratore. Dipendente di un magazzino ruba alcolici ed energy drink. Vertemate con Minoprio ruba superalcolici al supermercato, denunciato 46enneMartedì 12 Maggio, i Carabinieri della Stazione di Cermenate hanno denunciato un uomo di 46 anni, di origine rumena, residente nel biellese e già noto alle Forze dell’Ordine, responsabile di furto agg ... valtellinanews.it Ruba superalcolici in un supermercato di Vertemate con Minoprio: denunciato 46enneFermato dagli addetti alla sicurezza dopo aver superato le casse senza pagare. I carabinieri trovano altre bottiglie in auto e sequestrano oltre 7mila euro in contanti ... ciaocomo.it