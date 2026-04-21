Ruba al supermercato scaraventa a terra la cassiera e si dà alla fuga In manette 31enne

Sabato scorso a Ravenna, un uomo di 31 anni extracomunitario è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile con l’accusa di aver rubato in un supermercato, aver colpito e fatto cadere a terra una cassiera, e di aver opposto resistenza ai militari intervenuti per l’arresto. L’episodio ha coinvolto anche accuse di rapina impropria, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato condotto in caserma.

Ravenna, 21 aprile 2026 - Rapina impropria, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Si tratta dei reati che sabato scorso sono costati l’arresto, da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna, ad un 31enne extracomunitario. L’intervento dei militarti è avvenuto dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 da parte del responsabile di un supermercato cittadino. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, dopo aver sottratto diversi prodotti dagli scaffali, era stato scoperto da una cassiera. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, non ha esitato a scagliarsi contro la dipendente, scaraventandola a terra prima di scappare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ruba al supermercato, scaraventa a terra la cassiera e si dà alla fuga. In manette 31enne Notizie correlate Ruba tutto quello che può da Tigotà, poi spinge a terra la cassiera per scappareÈ finita con un arresto la fuga di un 34enne tunisino sorpreso a rubare in un negozio del centro. Ruba e beve alcol nel supermercato, poi minaccia la cassiera e spacca tuttoTempo di lettura: < 1 minutoA San Felice a Cancello (CE), i militari della Stazione Carabinieri di Cancello, al termine degli accertamenti, hanno...