Ruba alcolici nel supermercato | arrestato 30enne

Un uomo di 30 anni ha tentato di uscire dal supermercato con merce non pagata, dopo aver rubato bottiglie di alcolici. La sua azione è stata fermata dall’allarme antitaccheggio, che ha attirato l’attenzione del personale di sorveglianza. Il ladro aveva già nascosto le bottiglie sotto i vestiti prima di cercare di uscire senza passare alla cassa. La polizia è intervenuta sul posto per gli accertamenti.

Entra come un normale cliente, fa il pieno di alcolici e poi cerca di uscire senza pagare la merce. Il suono dell'antitaccheggio ha fatto arrestare, domenica pomeriggio, un ladro di liquori al centro commerciale Il Maestrale. In manette è finito un 30enne campano senza fissa dimora e con un domicilio fittizio nel fabrianese. Furto aggravato l'accusa per l'uomo trovato con otto bottiglie di superalcolici de valore di quasi 160 euro. Il 30enne domenica ha raggiunto il supermercato Ipercoop, all'interno del centro commerciale lungo la statale Adriatica, attorno alle 14. Prima ha girovagato tra gli scaffali poi si è diretto al reparto alcolici e inserendo, una alla volta, otto bottiglie dentro uno zaino che portava in spalla ha fatto il pieno di alcolici e si è diretto verso la barriera delle casse.

Ruba alcolici in un supermercato di Sorbolo: denunciato 30enneNei giorni scorsi, i Carabinieri di Sorbolo Mezzani hanno denunciato un uomo di 30 anni, di origine straniera, per aver rubato alcolici da un supermercato locale.

Entra nel ristorante con una spranga e ruba alcolici e salvadanaio, arrestatoVenerdì sera, 13 febbraio 2026, un giovane di 21 anni ha rotto la porta di un ristorante sushi a Sampierdarena e ha rubato bottiglie di alcolici e il salvadanaio, causando danni alla struttura.

