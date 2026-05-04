RTL 102.5 è in nomination con ’70 ’80 ’90 all’ora come miglior programma radiofonico ai Dance Music Awards

RTL 102.5 ha annunciato che il programma radiofonico “’70 ’80 ’90 all’ora” è stato candidato come miglior show ai Dance Music Awards. Il programma, condotto da Massimo Alberti, va in onda ogni venerdì dalle 18:00 alle 19:00 in diretta. La nomination è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori dell’evento, che premia le eccellenze nel settore musicale e radiofonico.

“’70 ’80 ’90 all’ora”, in onda su RTL 102.5, in diretta ogni venerdì dalle 18:00 alle 19:00, condotto da Massimo Alberti, è in nomination come miglior programma radiofonico ai Dance Music Awards. Per votarlo, occorre inviare un SMS al 392 815 6211 scrivendo il codice 982. Per l’edizione 2026 dei Dance Music Awards, la votazione via SMS per i finalisti è aperta e si concluderà il 15 maggio 2026. Ecco come votare: Inviare un SMS (non WhatsApp) al numero 392 815 6211. La finale nazionale è prevista per l’8 giugno 2026 a Milano. Iran, domina l’incertezza nelle trattative di pace. Ecco quali sono le soluzioni più probabili © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - RTL 102.5 è in nomination con “’70 ’80 ’90 all’ora” come miglior programma radiofonico ai Dance Music Awards Massimo Alberti - '70 '80 '90 all'ora vol. 77 - Live from RTL102.5 Notizie correlate American Music Awards 2026, tutti i candidati: in testa Taylor Swift, con otto nominationNon è una sorpresa il fatto che sia Taylor Swift, l’artista più premiata nella storia degli American Music Awards, a guidare le nomination degli AMA... "When i was young ! The best music of 70/80" a CervignanoVenerdì 20 febbraio la migliore musica anni ‘70 e ‘80, la prima grande serata dedicata a un periodo storico musicale irripetibile che va dalla fine... Approfondimenti e contenuti RTL 102.5 è in nomination con ’70 ’80 ’90 all’ora come miglior programma radiofonico ai Dance Music Awards’70 ’80 ’90 all’ora, in onda su RTL 102.5, in diretta ogni venerdì dalle 18:00 alle 19:00, condotto da Massimo Alberti, è in nomination come miglior ... panorama.it Il by night di successo, tanti marchigiani strappano la nomination per le finali dei Dance Music AwardsANCONA - Trionfo di marchigiani alle nomination finali dei Dance Music Awards, considerati un po’ gli Oscar del by night a livello nazionale. E la nostra regione da anni la fa da padrone, piazzando ... corriereadriatico.it