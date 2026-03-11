Sciare Sicuro a Cortina la prima presentazione nazionale del libro di Francesco Persio

A Cortina d’Ampezzo si è tenuta la prima presentazione nazionale del libro di Francesco Persio intitolato “Sciare Sicuro”. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e appassionati di sci, interessati a discutere di pratiche di sicurezza durante le attività sulla neve. La presentazione ha attirato un pubblico vario, coinvolgendo chi desidera approfondire le tecniche per sciare in modo responsabile.

La sicurezza sulle piste da sci diventa protagonista di un appuntamento di grande attualità a Cortina d’Ampezzo. Sabato 14 marzo alle ore 16.30, presso la Ciasa de ra Regoles, si terrà la prima presentazione nazionale di Sciare Sicuro. Guida alla sicurezza sugli sci, il nuovo volume di Francesco Persio pubblicato da Minerva. Un incontro che mette al centro uno dei temi più rilevanti per il presente e il futuro degli sport invernali: la diffusione di una cultura della prevenzione, della responsabilità e della conoscenza delle regole in montagna. L’evento vedrà la partecipazione di figure di primo piano del mondo sportivo e istituzionale. Interverranno infatti Valentina Marchei per la Fondazione Milano Cortina 2026, Paola Roma, assessore allo Sport della Regione Veneto, e Gianluca Lorenzi, sindaco di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - “Sciare Sicuro”, a Cortina la prima presentazione nazionale del libro di Francesco Persio Articoli correlati “È tornato Francesco”: a Realmonte la presentazione del libro di Giuseppina MiraUn titolo che richiama l’attualità più profonda, quella che passa dalla memoria e dal pensiero. “Smafiato”: al Caffè Letterario la presentazione del libro di Francesco TarantinoGiovedì 26 febbraio, alle ore 16, all'Arci Porco Rosso, in piazza Casa Professa, 2 si terrà al Caffè Letterario la presentazione del libro “Smafiato”... Tutto quello che riguarda Sciare Sicuro Discussioni sull' argomento In libreria il volume dell’avvocato reatino Francesco Persio Sciare sicuro-la tua sicurezza sugli sci; Chiara Mazzel, oro a Milano Cortina 2026: lo sci alpino Paralimpico per riprendere in mano la mia vita; Milano Cortina 2026: argento di Federico Pelizzari sci alpino super combinata; Dal glaucoma alla libertà di sciare. Fabio Vinci. . Sai sciare No Hai paura di cadere Si Allora come fai Aguzzo l'ingegno e mi costruisco uno sci sicuro.... - facebook.com facebook “Sciare sicuro”, la guida dell’avvocato Francesco Persio sulla sicurezza sulle piste x.com