Smafiato | al Caffè Letterario la presentazione del libro di Francesco Tarantino

Giovedì 26 febbraio, alle ore 16, all'Arci Porco Rosso, in piazza Casa Professa, 2 si terrà al Caffè Letterario la presentazione del libro "Smafiato" di Francesco Tarantino. Il romanzo, ambientato nella Palermo tra gli anni Sessanta e Settanta, racconta di una città segnata dalle contraddizioni sociali e dalla presenza della cultura mafiosa. L'autore narra, in maniera diretta e coinvolgente, la storia del giovane protagonista, Guido, attraverso un percorso di crescita ed emancipazione dalla violenza e dalle ostilità dell'ambiente di origine. L'incontro sarà anche un'occasione di confronto e condivisione di esperienze e di approfondimento sulla tematica della rivalsa ed emancipazione da contesti sociali violenti e mafiosi.

