Cinema Fellini Award Rimini 2026 | cresce l’attesa per l’arrivo in città del regista Wes Anderson
A Rimini si avvicina il premio dedicato a Fellini, con l’evento previsto nel 2026, attirando l’attenzione sulla presenza di Wes Anderson in città. La sua partecipazione ha suscitato grande interesse tra il pubblico e la stampa, mentre si attendono dettagli sui progetti che il regista potrebbe presentare durante la manifestazione. Nel frattempo, si diffonde una citazione di Anderson sul senso della creazione cinematografica, accompagnando l’anticipazione dell’appuntamento.
“L’unico motivo per accettare la tortura di fare un film è l’eventuale sofferenza maggiore che comporterebbe il non farlo”. Così Wes Anderson nel film intervista di Francesco Zippel Fantastic Mr. Fellini (titolo che richiama il film d’animazione firmato dal regista americano Fantastic Mr. Fox).🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Wes Anderson a Rimini per il Fellini Award 2026: il regista in sala per un dialogo esclusivo con Farinelli #Rimini - facebook.com facebook
Dove c’è Fellini, c’è Wes Anderson. Il Premio Fellini 2026 sarà assegnato al regista americano 21 aprile, ore 16 – Teatro Galli Ingresso libero con prenotazione comune.rimini.it/novita/notizie… #rimini #fellini #WesAnderson #premiofellini x.com