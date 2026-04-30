Rottamazione Imu Tari e multe c’è il via libera del Mef | come si può aderire

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato il via libera alla possibilità di rottamare cartelle relative a IMU, Tari e multe. Nei prossimi mesi, i cittadini potranno aderire a questa procedura, che consentirà di cancellare o ridurre i debiti pendenti. La decisione mira a semplificare il pagamento di alcune obbligazioni fiscali e amministrative, offrendo nuove opportunità per regolarizzare la propria posizione.

La rottamazione delle cartelle nei prossimi mesi potrebbe entrare davvero nella vita quotidiana dei cittadini. Si parla infatti di una possibile estensione alle somme dovute ai Comuni, comprese Imu, Tari, Tasi, imposta di soggiorno e anche le multe stradali elevate dalla polizia locale. L’ipotesi è ancora in discussione, ma ha già ricevuto il via libera del Ministero dell’Economia e delle Finanze negli emendamenti al decreto fiscale. Il provvedimento dovrà essere approvato in via definitiva entro il 26 maggio. Che cosa cambierebbe per i Comuni. Al momento ogni Comune può decidere autonomamente se attivare una propria rottamazione per i tributi locali.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Buonasera. Come posso sapere se il Comune di Salerno (RTI) ha aderito per IMU a rottamazione quinques GRAZIE - facebook.com facebook