Rottamazione quinquies proroga ed estensione a Imu Tari e multe | la proposta

La rottamazione quinquies ha riscosso un numero di adesioni inferiore alle previsioni, con circa 1,8 milioni di contribuenti che hanno deciso di aderire. La proposta prevede anche una proroga e l’estensione alle rate di pagamento di Imu, Tari e multe. Le forze politiche e i professionisti hanno giudicato la platea coinvolta troppo limitata rispetto alle aspettative iniziali.

La rottamazione quinquies ha registrato adesioni inferiori alle aspettative e una platea giudicata troppo ristretta da professionisti e forze politiche (circa 1,8 milioni di contribuenti ). Per questo in questi giorni ha preso quota l’ipotesi di una riapertura della misura a rinnovate condizioni e soprattutto di un’estensione a nuovi debiti oggi esclusi come Imu, Tari, bollo auto e multe stradali. Il tema è tornato al centro del dibattito fiscale dopo la chiusura delle domande stabilita al 30 aprile, mentre dal Parlamento e dal ministero dell’Economia arrivano aperture a correttivi per ampliare la sanatoria. Possibile riapertura della rottamazione delle cartelle.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rottamazione quinquies, proroga ed estensione a Imu, Tari e multe: la proposta Notizie correlate Mef: possibile rottamazione per Imu, Tari e multe dei Comuni? Cosa sapere Il Mef propone estensione rottamazione quinquies a Imu, Tari e multe comunali entro il 26 maggio. Rottamazione Imu, Tari e multe, c’è il via libera del Mef: come si può aderireLa rottamazione delle cartelle nei prossimi mesi potrebbe entrare davvero nella vita quotidiana dei cittadini. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Decreto Maltempo 2026: sospensioni e proroghe per Calabria, Sardegna e Sicilia; Rottamazione quinquies: domande entro il 30 aprile 2026, con proroga per le zone colpite dal ciclone Harry; Rottamazione Quinquies 2026: scadenza 30 aprile, proroga in discussione, come fare domanda; Rottamazione quinquies, proroga della scadenza per aderire: ecco quanto tempo c'è ancora. Rottamazione quinquies, proroga fino a luglio 2026 ma non per tutti: le scadenzeRottamazione quinquies, termini al 30 aprile ma c’è la proroga limitata di 3 mesi. Chi può beneficiarne e cosa cambia davvero nel 2026 ... quifinanza.it Rottamazione quinquies: scadenza il 30 aprile ma scatta la proroga limitataRottamazione quinquies: scadenza al 30 aprile ma arriva la proroga per il maltempo. Scopri chi può rinviare i pagamenti e le novità sui decaduti ... quotidianodiragusa.it Il Comune verso l’adesione alla “Rottamazione-quinquies” - facebook.com facebook Ultime ore per aderire alla rottamazione quinquies: si va verso la definizione agevolata delle cartelle o la pace fiscale resta una promessa La parola a lettrici e lettori - Fisco / Pubblico, Agenzia delle Entrate - Riscossione, Rottamazione delle… x.com