Rottamazione quinquies proroga ed estensione a Imu Tari e multe | la proposta

Da quifinanza.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La rottamazione quinquies ha riscosso un numero di adesioni inferiore alle previsioni, con circa 1,8 milioni di contribuenti che hanno deciso di aderire. La proposta prevede anche una proroga e l’estensione alle rate di pagamento di Imu, Tari e multe. Le forze politiche e i professionisti hanno giudicato la platea coinvolta troppo limitata rispetto alle aspettative iniziali.

La rottamazione quinquies ha registrato adesioni inferiori alle aspettative e una platea giudicata troppo ristretta da professionisti e forze politiche (circa 1,8 milioni di contribuenti ). Per questo in questi giorni ha preso quota l’ipotesi di una riapertura della misura a rinnovate condizioni e soprattutto di un’estensione a nuovi debiti oggi esclusi come Imu, Tari, bollo auto e multe stradali. Il tema è tornato al centro del dibattito fiscale dopo la chiusura delle domande stabilita al 30 aprile, mentre dal Parlamento e dal ministero dell’Economia arrivano aperture a correttivi per ampliare la sanatoria. Possibile riapertura della rottamazione delle cartelle.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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