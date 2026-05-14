Da oggi anche i Comuni possono avviare la rottamazione quinquies per le cartelle esattoriali, oltre a quelle relative a Imu e Tari. Un emendamento approvato prevede che siano coinvolte nuove tipologie di debiti, ampliando così la possibilità di definizione agevolata per i contribuenti. La misura interessa i debiti residui, con scadenza entro il 2015, e permette di eliminare sanzioni e interessi di mora.

La rottamazione quinquies si allarga anche alle cartelle esattoriali dei Comuni. Un emendamento approvato in commissione Finanze al Senato al decreto fiscale apre infatti alla possibilità di aderire alla definizione agevolata anche per i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dagli enti territoriali, comprese le somme dovute per Imu e Tari. L’estensione riguarda i debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. E potranno essere sanate anche le multe stradali non pagate, ma solo relativamente agli interessi e agli aggi maturati. Cosa rientra nella rottamazione quinquies dei Comuni. L’obiettivo della maggioranza è quello di ampliare la rottamazione quinquies (legge n.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rottamazione quinquies estesa ai Comuni, cosa rientra oltre a Imu e Tari

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