Il Senato ha approvato il decreto fiscale, introducendo modifiche alle norme sulla rottamazione delle multe e sulle soglie per il concordato. Tra le novità, per le partite IVA è stato previsto uno slittamento della scadenza dal 30 settembre al 31 ottobre. Le nuove disposizioni riguardano anche le modalità di pagamento e le condizioni per accedere alle agevolazioni previste dal decreto. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La fiducia al decreto Fiscale è stata approvata con 99 sì al Senato, ora passa alla Camera. La rottamazione 5 delle cartelle apre le porte alle cartelle per multe stradali, Imu, Tari e rette scolastiche. Il concordato preventivo farà uno sconto anche alle partite Iva meno fedeli. Per i pagamenti della Pa la stretta sui professionisti scatterà dal 15 giugno solo per chi ha debiti fiscali, previdenziali o iscritti a ruolo per un importo complessivo da 5mila euro. Ma non solo, perché arrivano micro modifiche sull’Iva, sulle imprese per l’America’s cup e sulle agenzie di viaggio. Mentre il contributo finanziario per Transizione 5.0 destinato alle fonti di energia rinnovabile non sarà tassato per le imposte sui redditi e Irap. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Rottamazione multe e nuove soglie per il concordato: via libera del Senato al Dl fiscale

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