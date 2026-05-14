Dal 17 al 23 maggio a Porto Sant’Elpidio si terrà la 19ª edizione del Rotary Campus, un evento che coinvolge studenti e giovani provenienti da diverse zone. La manifestazione prevede incontri, attività e workshop su vari temi, con l’obiettivo di favorire lo scambio culturale e la crescita personale dei partecipanti. La settimana si svolgerà in diverse location della città, con programmi dedicati a formazione e confronto.

Dal 17 al 23 maggio prossimi, a Porto Sant’Elpidio, si svolgerà l’atteso appuntamento organizzato dalla Conferenza dei Rotary Club delle Marche: una settimana di inclusione, autonomia e condivisione presso l’ Holiday Family Village, con l’obiettivo di offrire un’esperienza ricreativa e relazionale a persone con disabilità. L’inaugurazione domenica 17 maggio alle ore 16.00, con una partita di baskin. Torna, come da tradizione in questo periodo dell’anno, una delle esperienze sociali più significative promosse dai Rotary Club marchigiani: dal 17 al 23 maggio prossimi, Porto Sant’Elpidio ospita la diciannovesima edizione del Rotary Campus Marche, esperienza all’insegna della condivisione, della crescita personale e dell’autonomia per persone con disabilità, divenuta negli anni un autentico laboratorio di inclusione sociale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rotary Campus, al via la 19esima edizione

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