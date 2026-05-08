La 19esima edizione del Festival Tulipani di Seta Nera

Al The Space Moderno si è aperta la 19esima edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera. La rassegna coinvolge cinema, istituzioni, organizzazioni del terzo settore e giovani, creando un’occasione di confronto sulle tematiche sociali attraverso proiezioni e incontri. La manifestazione si svolge fino alla conclusione prevista, con una serie di eventi e proposte artistiche e culturali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Al The Space Moderno si è aperta la 19esima edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale – Tulipani di Seta Nera, kermesse dove dove cinema, istituzioni, terzo settore e nuove generazioni costruiscono insieme un dialogo all’insegna della cultura e inclusione sulle sfide del.🔗 Leggi su Romatoday.it Tulipani di Seta Nera - Conferenza stampa XIX Festival Tulipani di Seta Nera - (02-04-2026) Notizie correlate Tulipani di Seta Nera | presentata la sua 19ma edizioneDopo il grande successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di ospiti speciali, il Festival apre ufficialmente una nuova stagione,... L'attrice ravennate verso la finale del Tulipani di Seta Nera festival con il cortometraggio "Selfie"Dopo aver fatto tappa anche alla Mostra del cinema di Venezia, il cortometraggio “Selfie”, che vede protagonista l'attrice ravennate Asia Galeotti,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Festival Internazionale del Cinema Sociale: domani al via la 19^ edizione di TULIPANI di SETA NERA; Tulipani di Seta Nera, il 19° Festival Internazionale della Cinematografia Sociale; Cinema, Festival Tulipani di Seta Nera: oltre 70 titoli dal 7 maggio; Tulipani di Seta Nera 2026 - Interviste. IL RICONOSCIMENTO - A Giulio Scarpati il Premio alla Carriera alla 19ª edizione del Festival Tulipani di Seta NeraSarà Giulio Scarpati, uno dei volti più amati dal pubblico italiano, a ricevere il Premio alla Carriera nell’ambito del Gran Galà del Sociale del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale ... napolimagazine.com Tulipani di Seta Nera, il 19° Festival Internazionale della Cinematografia SocialeDa domani, 7 maggio, a domenica 10, si terrà a Roma la diciannovesima edizione di Tulipani di Seta Nera, il Festival Internazionale della Cinematografia ... superando.it Apertura del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale "Tulipani di Seta Nera" con l'Anteprima del toccante e commovente film "Mistake" diretto da Honey Lauren, presente in sala @honeylauren @festival_tsn #premiere #anteprima #festivalinter - facebook.com facebook Inclusione e disagio giovanile fra i temi nei film del festival Tulipani di seta nera. La 19/a edizione a Roma dal 7 al 10 maggio a Roma, in anteprima europea 'Mistake' #ANSA x.com