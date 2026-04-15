Festival della zuppa 19esima edizione

Sabato 18 aprile 2026 si svolgerà la 19ª edizione del Festival Internazionale della Zuppa a Roma, presso La Città dell’Utopia. L’evento si terrà dalle 9:00 alle 22:00 e proporrà diverse varianti di zuppe provenienti da vari paesi. L’iniziativa si ripete ogni anno e attira numerosi visitatori interessati alle tradizioni culinarie di diverse culture. La manifestazione si svolge in un luogo dedicato agli eventi culturali e sociali.

La 19ª edizione del Festival Internazionale della Zuppa di Roma arriva sabato 18 aprile 2026 presso La Città dell’Utopia, dalle 9:00 alle 22:00.Un evento unico dedicato alla zuppa come simbolo universale di condivisione, creatività e sostenibilità. Il tema di quest’anno, “Semi di zuppa”, invita a.🔗 Leggi su Romatoday.it SAGRA della CASTAGNA a CURTI di GIFFONI VALLE PIANA (SA), l'EDIZIONE 2025! Notizie correlate "Libro Aperto, Festival della Letteratura per Ragazzi": a Salerno la presentazione della quinta edizioneIl Premio Letterario Libro Aperto, quest’anno vede coinvolti quasi 1000 giurati e giurate tra gli 7 e i 19 anni, suddivisi in cinque categorie. Al via la presentazione della quinta edizione del ”Festival Culturale dei Borghi rurali della Laga”La Rete Territoriale delle Comunità dei Monti della Laga, dei Monti Gemelli, dell’Alto Aterno e dell’Appennino Acquasantano, è lieta di invitare...