Roseto scatta la difesa del litorale | 6 milioni per le nuove scogliere

A Roseto sono stati annunciati 6 milioni di euro destinati alla costruzione di nuove scogliere lungo il litorale. Questa decisione mira a proteggere le aree balneari dagli effetti del mare in crescita e a rafforzare le strutture di difesa costiera. I fondi regionali saranno distribuiti principalmente tra alcune zone specifiche del litorale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza delle spiagge più frequentate e di preservare le attività economiche legate al turismo. La realizzazione dei lavori è prevista nelle prossime settimane.

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? Punti chiave Come influenzeranno le nuove scogliere l'economia dei lidi locali?. Quali zone specifiche riceveranno la maggior parte dei fondi regionali?. Come verrà gestito il cantiere durante la stagione estiva?. Perché i lavori sono stati anticipati rispetto alla scadenza originale?.? In Breve Investimento di 6,1 milioni suddiviso tra Roseto Sud, Borsacchio e Cologna Spiaggia.. Fasi operative prevedono 81.000 tonnellate totali di massi entro aprile 2027.. Lavori gestiti dalla ditta Curti Srl con fondi regionali PAR FSC 2021-2027.. Sindaco Nugnes e assessore Marcone puntano alla tutela del turismo balneare locale.. A Roseto degli Abruzzi sono iniziati martedì scorso i lavori per la messa in sicurezza del litorale tramite il posizionamento di nuove scogliere, un intervento da 6,1 milioni di euro finanziato dalla Regione Abruzzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roseto, scatta la difesa del litorale: 6 milioni per le nuove scogliere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Come sarà il litorale di Rimini: “Allontaneremo le scogliere dalla costa”Rimini, 25 marzo 2026 – Addio alle scogliere vicine alla battigia nel primo tratto a nord di Rimini. Roma, Ghilardi si prende la difesa: scatta il riscatto da 7,5 milioniL’emergenza difensiva della Roma ridisegna le gerarchie di Gasperini in vista del match contro il Pisa di Hiljemark, promuovendo Ghilardi al centro...