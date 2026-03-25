Come sarà il litorale di Rimini | Allontaneremo le scogliere dalla costa

Nella zona a nord di Rimini, le scogliere poste vicino alla battigia nel primo tratto saranno rimosse e ricostruite più lontano dalla riva. La decisione è stata comunicata in una nota ufficiale, con i dettagli sui lavori e i tempi previsti per la realizzazione. L'intervento interessa una porzione del litorale e mira a modificare l'aspetto della costa.

Rimini, 25 marzo 2026 – Addio alle scogliere vicine alla battigia nel primo tratto a nord di Rimini. Saranno rifatte e spostate verso il largo. Le barriere in massi a difesa della spiaggia nella zona nord, sono lì da circa 60 anni. Dovevano difendere la spiaggia dall’erosione che, specie a nord del deviatore del Marecchia, aveva ridotto l’arenile a un lembo di sabbia. Ma la difesa ha portato altri problemi, su tutti la stagnazione delle acque e il progressivo insabbiamento della spiaggia vicina al deviatore. Un progetto da 10,5 milioni di euro. Nella zona nord fin dal boom turistico combattono con un mare che non fa certo impazzire i turisti, quando si immergono in acqua ferme, sprofondando nel fondale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Come sarà il litorale di Rimini: “Allontaneremo le scogliere dalla costa” Articoli correlati Erosione a Marina. Scogliere a difesa. Il Comune batte cassa: "Consolidare la costa"Il Comune di Pisa partecipa a un bando regionale per ottenere 215 mila euro destinati a interventi contro l’erosione marina a Marina di Pisa nel... Arrampicati sulle scogliere battute dal mare, con le grandi lampade segnalavano la costa ai naviganti. Ora i fari offrono camere di un lusso spartano a chi cerca una vacanza di fascinoCiclopi dall’occhio di luce: le sentinelle del mare sono lanterne che illuminano la notte dei naviganti. Aggiornamenti e notizie su Come sarà il litorale di Rimini... Temi più discussi: Il rito della Fogheraccia per salutare l’inverno; La Romagna saluta l’inverno, torna il mito della fogheraccia: cinque i falò in programma sulla spiaggia; Rimini, torna la primavera: falò tradizionali, botanica e cultura animano la settimana; Fogheraccia Rimini 2026: tutto rinviato per maltempo, ecco quando. Il programma. Rimini, lavori al Deviatore Marecchia: approvato il documento di fattibilitàUn lato del molo che si prolunga verso il mare e dodici nuove scogliere spostate verso il largo, per creare un ampio specchio d’acqua protetto e incrementare ... chiamamicitta.it Rimini si fa bella: ripristino della spiaggia, taglio dell'erba, rifiutiCon l’arrivo della primavera entrano nel vivo a Rimini le operazioni di pulizia delle spiagge, lo sfalcio stagionale del verde e il ripristino dell’arenile per arrivare pronti ai primi banchi di prova ... newsrimini.it Rimini. Stagione di Prosa, al Teatro Galli in scena “Ti ho sposato per allegria” con Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli - facebook.com facebook A Rimini il 26 marzo 2026 prevista una giornata bagnata: rovesci diffusi, picco delle precipitazioni a mezzogiorno e raffiche locali fino a 20,3 m/s. #Meteo x.com