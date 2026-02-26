Proporzionale premio di maggioranza premier | ecco la nuova legge elettorale targata centrodestra Il Pd | Irricevibile

Nella notte tra mercoledì e giovedì è stato definito l’accordo tra le forze del centrodestra sulla nuova legge elettorale, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza e una nuova figura di premier. La trattativa ha coinvolto i diversi schieramenti, portando a un testo condiviso che ora dovrà passare alle fasi successive. Il dibattito politico si intensifica con le reazioni di partiti e osservatori.

È stata raggiunta nella notte tra mercoledì e giovedì l’intesa nel centrodestra sulla nuova legge elettorale. Il testo di quello che secondo l’agenzia Ansa qualcuno ha già ribattezzato “Stabilicum”, perché il suo obiettivo sarebbe la stabilità, è ora oggetto delle ultime limature tecniche. Oltre che di un ultimo passaggio con i leader. Poi il deposito, forse già oggi. L’impianto generale è quello anticipato nei giorni scorsi.: superamento dei collegi uninominali del Rosatellum in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza (70 seggi alla Camera, 35 al Senato) alla coalizione che supera il 40%, ballottaggio tra il 35% e il 40%. 🔗 Leggi su Open.online

