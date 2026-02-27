Il centrodestra ha raggiunto un accordo sulla nuova legge elettorale, introducendo lo Stabilicum, un sistema che prevede un ampio premio di maggioranza e l’eliminazione delle preferenze. I tecnici dei vari partiti hanno lavorato insieme per definire i dettagli della riforma, che cambierà le regole per le elezioni. La proposta sarà ora sottoposta alle procedure di approvazione parlamentare.

Il centrodestra trova l’accordo sulla nuova legge elettorale. I tecnici dei partiti hanno messo a punto quello che è già stato ribattezzato “Stabilicum”, un sistema che punta a far conoscere il vincitore già la notte del voto e ad assicurare governi stabili, non in balia di equilibri parlamentari precari. L’impianto di base è ormai definito e nelle prossime ore il testo verrà depositato ufficialmente sia alla Camera sia al Senato. Mentre nella maggioranza si parla di “riforma epocale”, le opposizioni insorgono: “Irricevibile” è il coro che unisce Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, pronti a dare battaglia in Parlamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nuova legge elettorale, cos’è lo Stabilicum: ricco premio di maggioranza e addio preferenze

Accordo nella maggioranza sulla nuova legge elettorale: nasce lo “stabilicum”Nella notte è stata raggiunta un’intesa all’interno della maggioranza sulla nuova legge elettorale, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la...

Legge elettorale Stabilicum, le novità dal premio di maggioranza sopra il 40% al candidato premierLa maggioranza ha trovato un accordo sul testo della legge elettorale da sottoporre al parlamento.

Temi più discussi: Legge elettorale, come funziona adesso e come potrebbe cambiare; Nuova legge elettorale, il centrodestra deposita il testo alle Camere: cosa prevede; Legge elettorale, si cerca l’accordo sul Melonellum: cosa sappiamo; Nuova legge elettorale, accordo nel centrodestra sullo Stabilicum: premio di maggioranza e niente preferenze.

Con la nuova legge elettorale il centrodestra avrebbe il 57% dei seggi in ParlamentoCon il Rosatellum oggi non ci sarebbe una maggioranza chiara. Esito radicalmente diverso con lo Stabilicum con cui si potrebbe votare alle politiche del 2027. La simulazione di YouTrend per SkyTg24, ... today.it

Nuova legge elettorale ‘Stabilicum’ in lavorazione: cos’è, come funziona e quali novità introduceAncora sono indiscrezioni, ma l'impianto base della nuova legge elettorale sarebbe stato messo e l'intesa c'è tra i tecnici della maggioranza. Manca invece la bollinatura dei leader: Giorgia Meloni, ... tg.la7.it

Mattino 5. . "Non è giusto cambiare la legge elettorale ad un anno dalle elezioni" Matteo Renzi a #Mattino5 sulla nuova legge elettorale - facebook.com facebook

Simulazione @you_trend su Rosatellum e proposta di nuova legge elettorale. Con l'attuale sistema pareggio a Camera e Senato. Con proposta cdx, grazie al premio maggioranza chiara anche se non enorme (228/400 alla Camera, 113/205 al Senato). Tutti i x.com