Romano | Parisi? C' era un accordo tra frange eravamo due corpi e una sola persona

In un'intervista, un detenuto ha riferito di aver condiviso una cella con Tobia Parisi a Voghera, descrivendo un'alleanza tra loro e un sacrista di Squinzano. Ha aggiunto che tra le frange coinvolte c'era un accordo tra due gruppi, considerandoli come un unico corpo con una sola persona. Le dichiarazioni forniscono un quadro di relazioni e accordi tra alcune persone coinvolte in un contesto carcerario.

BRINDISI - “Tobia Parisi? Eravamo in cella insieme, a Voghera. Era in piedi un'alleanza: tra me Parisi e un sacrista di Squinzano, ndr. Ormai avevo preso il potere, avevo la carica di crociata. Avevo conosciuto dei calabresi, i Mancuso. Pure Parisi. Fummo riconosciuti dalla 'ndrangheta. Eravamo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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