Andrea Romano | Tobia Parisi? C' era un accordo eravamo due corpi e una sola persona

In un’intervista, Andrea Romano ha riferito di aver condiviso una cella a Voghera con Tobia Parisi, descrivendo una presunta alleanza tra loro e un altro individuo di Squinzano. Romano ha affermato che tra i tre si trattava di un accordo e ha specificato che erano considerati come un’unica entità, definendosi come due corpi e una sola persona. Le sue dichiarazioni riguardano anche un contesto di relazione tra i protagonisti all’interno del carcere.

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