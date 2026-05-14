Andrea Romano | Tobia Parisi? C' era un accordo eravamo due corpi e una sola persona
In un’intervista, Andrea Romano ha riferito di aver condiviso una cella a Voghera con Tobia Parisi, descrivendo una presunta alleanza tra loro e un altro individuo di Squinzano. Romano ha affermato che tra i tre si trattava di un accordo e ha specificato che erano considerati come un’unica entità, definendosi come due corpi e una sola persona. Le sue dichiarazioni riguardano anche un contesto di relazione tra i protagonisti all’interno del carcere.
BRINDISI - “Tobia Parisi? Eravamo in cella insieme, a Voghera. Era in piedi un'alleanza: tra me Parisi e un sacrista di Squinzano, ndr. Ormai avevo preso il potere, avevo la carica di crociata. Avevo conosciuto dei calabresi, i Mancuso. Pure Parisi. Fummo riconosciuti dalla 'ndrangheta. Eravamo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Si parla di: Parisi e quel tentativo di comparanza della Scu: parlano i collaboratori di giustizia; Brindisi, Tiritere e comparanze nel nuovo statuto della Scu nato in carcere a Voghera.