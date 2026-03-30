Distinguere tra cognome e persona | i fan di Tommy Parisi rispondono all' Antimafia

Durante un'audizione in Prefettura a Bari, una deputata di Fratelli d'Italia ha riferito sulla presenza di clan criminali nel territorio, evidenziando le attività illegali di alcune famiglie. In risposta, i sostenitori di un cantante noto hanno commentato pubblicamente, cercando di distinguere tra il nome dell'artista e la persona reale. La discussione si è concentrata sulla distinzione tra identità artistica e la vita privata dell'individuo.

Dopo l'appello della deputata Colosimo a non ascoltare la musica del cantante neomelodico, figlio del boss di Japigia, il fan club prende la parola: "La criminalità non si combatte vietando l'ascolto di un artista" Durante l'audizione in Prefettura a Bari della Commissione parlamentare Antimafia dello scorso 26 marzo, la presidente e deputata di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo, relazionando sul quadro dei clan attivi sul territorio, ha rivolto un appello diretto ai giovani: "non ascoltate la musica di Tommy Parisi". Il cantante neomelodico barese è figlio di Savinuccio Parisi, storico boss del quartiere Japigia. Il profilo giudiziario del cantante è tutt'altro che secondario al dibattito. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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