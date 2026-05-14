Roma weekend di gusto e design | tra supplì sagre e Open House

A Roma questo fine settimana si può scoprire una vasta scelta di specialità culinarie e occasioni di visita gratuita a edifici storici. Tra le proposte ci sono sagre dedicate ai supplì, che rappresentano uno dei piatti più apprezzati della cucina locale. Parallelamente, l’iniziativa Open House permette di visitare alcuni palazzi storici della città senza costi di ingresso, offrendo l’opportunità di conoscere meglio il patrimonio architettonico romano.

? Punti chiave Dove si può mangiare il miglior supplì di Roma questo weekend?. Quali palazzi storici potrai visitare gratuitamente con Open House?. Cosa aspettarsi dalle sagre nei borghi della provincia romana?. Come cambierà il volto della città tra sport e tradizioni?.? In Breve Supplì Festival a Testaccio dalle 12:00 di sabato 16 fino alle 22:30 di domenica 17.. San Pietro Street Food al Vaticano dalle 12:00 di sabato fino a mezzanotte di domenica.. Open House Roma offre 300 eventi gratuiti in 220 siti fino al 24 maggio.. Finali Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico sabato 16 e domenica 17 maggio.. Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, Roma e la sua provincia offriranno un palinsesto di eventi che spaziano dal gusto dello street food alle sfide del tennis internazionale, passando per l’architettura aperta di Open House.🔗 Leggi su Ameve.eu

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