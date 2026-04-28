Dopo la vittoria per 2-0 contro la squadra bolognese, la squadra ha migliorato la propria posizione in classifica. Tuttavia, i problemi legati agli infortunati nel reparto medico continuano a rappresentare una delle priorità del club. La presenza di alcuni giocatori ancora in fase di recupero e le difficoltà di allenarsi al massimo livello sono al centro delle ultime notizie riguardanti l’organizzazione della squadra.

Il 2-0 al Dall’Ara ha restituito ossigeno alla classifica, eppure il cantiere dell’infermeria resta il dossier più caldo a Trigoria. Due nomi su tutti tengono col fiato sospeso Gasperini e i tifosi. Artem Dovbyk e Lorenzo Pellegrini, pedine decisive che stanno bruciando le tappe per rientrare nel momento più delicato della stagione. Dovbyk, l’ultima risonanza prima del ritorno in campo. Il calvario dell’ucraino dura ormai quasi quattro mesi. Dal 6 gennaio, quel gol a Lecce subito prima di accasciarsi per la lesione miotendinea alla coscia sinistra, è passato attraverso l’operazione in Finlandia e una riabilitazione lunga. Ora il percorso è al bivio finale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, infermeria bollente: Dovbyk vede la luce, Pellegrini punta il derby

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