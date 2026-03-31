In una stagione caratterizzata da numerosi infortuni, un giocatore ucraino si avvicina al rientro in campo. Dopo un periodo di stop, il giocatore punta a tornare a disposizione entro il mese di maggio, offrendo così una possibile soluzione per l’attacco della squadra. La notizia rappresenta un segnale positivo in un momento difficile per la formazione, che ha dovuto fare i conti con molte assenze.

In una stagione segnata da un’infermeria fin troppo affollata, arriva finalmente una notizia che accende la speranza per l’attacco di Gian Piero Gasperini: Artem Dovbyk vede la luce in fondo al tunnel. L’attaccante ucraino, che sembrava destinato a chiudere anzitempo il suo campionato dopo il delicato intervento al tendine, sta bruciando le tappe del recupero. Il verdetto definitivo arriverà nella terza settimana di aprile, quando una risonanza magnetica di controllo stabilirà se il tessuto tendineo è pronto a sopportare nuovamente i carichi di lavoro del gruppo. Se l’esito dell’esame sarà favorevole, il “Re dell’Est” potrà tornare a disposizione per il rush finale della Serie A 20252026. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, miracolo Dovbyk: l’ucraino punta il rientro per maggio

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