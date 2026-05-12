Jannik Sinner ha conquistato i quarti di finale agli Internazionali di Roma, sconfiggendo Andrea Pellegrino in due set con il punteggio di 6-2 6-3. La partita è durata un'ora e 28 minuti, portando l'azzurro a raggiungere diciannove vittorie consecutive, lo stesso numero raggiunto dal serbo Djokovic in questa stagione.

ROMA – Jannik Sinner approda ai quarti di finale degli Internazionali. L’azzurro nel derby azzurro contro Andrea Pellegrino, si è imposto con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 28'. L’azzurro per un posto in semifinale se la vedrà con il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev e il georgiano Nikoloz Basilashvili. Sinner vince il 19mo derby consecutivo e con questa vittoria raggiunge Novak Djokovic per numero di vittorie consecutive, 31, (62-2 il conto dei set) in un 1000, la 14ma di fila sul ‘rosso’. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner ai quarti agli Internazionali di Roma: battuto Pellegrino, in due set. Diciannove vittorie di fila, come Djokovic

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