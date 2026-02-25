VIDEO | Sequestrati 2.000 prodotti contraffatti alla fera o luni | denunciato ambulante

25 feb 2026

I prodotti riproducevano modelli registrati e marchi noti, tra cui Apple, JBL, Stitch, Super Mario, Pokémon, Nike, Adidas, Gucci e Louis Vuitton La guardia di finanza di Catania intensifica i controlli contro la vendita di merce contraffatta. Nei giorni scorsi, i militari del comando provinciale hanno sequestrato circa 2.000 prodotti falsi nel corso di un'operazione condotta in via Teocrito, nei pressi dello storico mercato cittadino della "fera o luni". In particolare, i finanzieri del I Gruppo Catania hanno sottoposto a verifica un'attività di commercio ambulante, risultata intestata a una persona originaria del Bangladesh. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

