I prodotti riproducevano modelli registrati e marchi noti, tra cui Apple, JBL, Stitch, Super Mario, Pokémon, Nike, Adidas, Gucci e Louis Vuitton La guardia di finanza di Catania intensifica i controlli contro la vendita di merce contraffatta. Nei giorni scorsi, i militari del comando provinciale hanno sequestrato circa 2.000 prodotti falsi nel corso di un'operazione condotta in via Teocrito, nei pressi dello storico mercato cittadino della "fera o luni". In particolare, i finanzieri del I Gruppo Catania hanno sottoposto a verifica un'attività di commercio ambulante, risultata intestata a una persona originaria del Bangladesh. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania, sequestrati 2mila articoli contraffatti alla Fera o Luni: denunciato ambulanteUn ambulante è stato denunciato a Catania dopo il sequestro di circa 2.

Sequestrati 150mila prodotti contraffatti e 85mila pirotecniciIn vista delle festività natalizie, la guardia di finanza di Salerno ha rafforzato i controlli per contrastare la vendita di prodotti contraffatti e pirotecnici illegali.

Temi più discussi: VIDEO | Sequestrati 2.000 prodotti contraffatti alla fera o luni: denunciato ambulante; Bologna, sequestrati oltre 2 milioni di articoli di Carnevale non sicuri; BOLOGNA: Gdf, sequestrati due milioni di articoli di carnevale non sicuri | VIDEO; Sequestrati 100kg di pesce senza etichette in un ristorante a Livorno.

Castel Volturno, discarica abusiva su area demaniale: sequestrati 2.000 mq e carcasse di auto rubateI Carabinieri hanno effettuato un blitz a Castel Volturno, località La Piana, nella mattinata del 13 febbraio 2026. cronachedellacampania.it

GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRATI 2.000 RICCI DI MARE NEL GARGANO, SANZIONATI 2 SUB E IL CAPOBARCA PER PESCA ILLEGALE»Nel corso di un servizio di vigilanza marittima, la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Manfredonia, coordinata dal sovraordinato Reparto ... agenziagiornalisticaopinione.it

Sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 2.000 articoli di Carnevale non a norma in tre negozi tra Fidenza, Langhirano e Collecchio, per un valore di circa 12mila euro. Tra i prodotti irregolari maschere, trucchi, glitter e bigiotteria privi delle indicazioni obbligat - facebook.com facebook

Articoli di carnevale non sicuri: sequestrati oltre 2mila prodotti non sicuri a Parma, Fidenza e Fornovo x.com