I carabinieri della compagnia di Palestrina hanno scoperto un deposito di merce contraffatta in una villetta, portando alla denuncia di tre persone. Durante un’indagine, sono stati sequestrati centinaia di articoli, tra cui capi di abbigliamento, accessori e orologi falsi. L’attività si è svolta senza incidenti e senza ulteriori complicazioni. La scoperta si inserisce in un’operazione mirata a contrastare il commercio di prodotti contraffatti nella zona.

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina nell’ambito di un’indagine che ha portato al sequestro di centinaia di articoli contraffatti, tra cui capi d’abbigliamento, accessori e orologi falsi. L’operazione è scattata durante un controllo nei confronti di una donna italiana di 40 anni, attualmente sottoposta alla misura della detenzione domiciliare in una villetta situata nella periferia del comune di Palestrina, in provincia di Roma. Detenzione domiciliare e sospette sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna avrebbe inizialmente ritardato l’apertura della porta ai carabinieri.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: scoperto deposito di merce contraffatta in una villetta a Palestrina, tre denunciati

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