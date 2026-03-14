La Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato un maxi sequestro di merce contraffatta a San Giorgio a Cremano. Durante l'intervento è stato scoperto uno showroom dove venivano stoccati e preparati prodotti falsificati da mettere in vendita. L'operazione si inserisce in un'azione più ampia contro il mercato illegale di merce falsa nella zona.

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli contro il mercato della contraffazione e la vendita di prodotti falsi. I militari del Comando Provinciale hanno scoperto un vero e proprio “showroom del falso”, sequestrando oltre 25mila capi di abbigliamento e accessori contraffatti e denunciando quattro persone. L’operazione, eseguita il 6 febbraio 2026 su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, rientra nell’ambito di un’intensificazione delle attività di contrasto alla contraffazione e di tutela del Made in Italy. Le indagini sono state condotte dai militari del Gruppo Pronto Impiego Napoli, che sono riusciti a individuare una vera e propria filiera di approvvigionamento e distribuzione di merce contraffatta. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Maxi sequestro di merce contraffatta a San Giorgio a Cremano: scoperto showroom del falso

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