Guida senza autorizzazione sul Corso Garibaldi non si ferma all’alt e fugge | denunciato 54enne

Un uomo di 54 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Reggio Calabria dopo aver guidato senza autorizzazione sul Corso Garibaldi, una zona a traffico limitato, e aver proseguito la marcia senza fermarsi all’alt. Durante il controllo, invece di collaborare, l’automobilista ha tentato di scappare, costringendo gli agenti a intervenire per bloccarlo. La vicenda si è conclusa con la denuncia per resistenza aggravata.

