Non si ferma all' alt sperona l' auto dei vigili e fugge | arrestato 56enne dopo inseguimento

Un inseguimento intenso si è svolto nel pomeriggio ad Agropoli, coinvolgendo un uomo di 56 anni che ha tentato di sfuggire alla polizia. Dopo aver ignorato un posto di blocco, l'automobilista ha speronato un'auto della polizia e si è dato alla fuga. Le forze dell'ordine sono riuscite a bloccarlo solo dopo un inseguimento durato diversi minuti, terminato con l'arresto.

Pomeriggio ad alta tensione sulle strade di Agropoli, dove un 56enne originario di Battipaglia è stato arrestato al termine di un lungo inseguimento. Tutto è partito nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord. L'uomo, alla guida della sua auto, si è trovato davanti a un posto di controllo della.

