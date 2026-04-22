Il calciomercato della Roma si anima con alcune novità: Angeliño ha dichiarato di non aver mai richiesto di essere ceduto, mentre Shomurodov ha raggiunto un accordo che prevede l’obbligo di riscatto. La situazione attorno alla squadra resta complessa, con diverse decisioni da prendere e pochi dettagli ufficiali finora comunicati. La sessione di mercato si apre con più domande che risposte, lasciando spazio a molte attese.

Roma 22 aprile 2026 - Il futuro della Roma ha tante incertezze all'orizzonte e il mercato senza dubbio partirà con più interrogativi di certezze. Lo scontro verbale tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini ha fatto calare il gelo a Trigoria e messo in dubbio quale percorso perseguirà la formazione giallorossa in estate. La posizione di tutti gli uomini di vertice non sembra certa a oggi e questo rende difficile prevedere quali mosse la società romanista deciderà di effettuare dal punto di vista del mercato, almeno in questo momento. Alcune certezze provano ad arrivare dai giocatori stessi i quali smentiscono in prima persona alcune delle voci che si stanno rincorrendo in questi giorni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calciomercato Roma: Angeliño smentisce richiesta cessione, Shomurodov scatta obbligo di riscatto

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