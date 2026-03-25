Roma fattore Malen | scatta il piano per il riscatto anticipato

In un marzo difficile per la squadra della capitale, che ha attraversato momenti di incertezza e prestazioni alternate, si fa strada una notizia relativa a Donyell Malen. Le fonti vicine alla società hanno confermato l’attivazione di un piano per il riscatto anticipato del giocatore, che potrebbe portare a una modifica del suo contratto. La situazione resta sotto osservazione, con decisioni attese nelle prossime settimane.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Otto gol in due mesi per prendersi l'Olimpico: scatta il piano per blindare l'olandese. In un marzo che ha messo a dura prova i nervi e le ambizioni della Capitale, tra alti e bassi che hanno scosso profondamente l’ambiente giallorosso, brilla una luce fissa e concreta: quella di Donyell Malen. Arrivato nella finestra invernale come l’uomo della provvidenza, l’attaccante olandese ha saputo trasformare i dubbi iniziali in esultanze liberatorie. Non si tratta soltanto di estetica o di adattamento tattico, ma di una ferocia realizzativa che a Roma non si percepiva da diverse stagioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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