Una giovane maestra di 31 anni è deceduta all’Ospedale Gemelli Fatebenefratelli poche ore dopo aver dato alla luce due gemelli. I neonati sono stati dichiarati sani e sono stati consegnati ai genitori. La donna, arrivata in ospedale per il parto, ha subito complicazioni che hanno portato al suo decesso. La struttura sanitaria sta procedendo con le verifiche necessarie per chiarire le cause della morte. La famiglia si trova ora ad affrontare questo lutto improvviso.

È morta dopo aver dato alla luce due gemelli. Erica Carroccia aveva 31 anni e faceva la maestra nel suo paese, Sonnino, vicino Latina in provincia di Roma. Nella giornata di mercoledì 13 maggio aveva partorito due bambini, un maschio e una femmina, nati settimini (alla 33esima settimana di gravidanza) e che stanno bene. La donna, sana e senza particolari patologie, era arrivata all'ospedale Gemelli qualche giorno prima, con la minaccia di un parto prematuro ed era stata subito ricoverata. Sono in corso le indagini per determinare le cause di questo decesso improvviso e che ha sconvolto tutto il paese di Sonnino. È già stata disposta l'autopsia per capire i motivi del tragico peggioramento delle sue condizioni subito dopo il parto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, maestra 31enne muore dopo il parto: nati sani due gemelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tragedia in provincia di Latina: Erica, maestra di 29 anni, muore dando alla luce due gemelli.ABBONATI A DAYITALIANEWS Sonnino si stringe nel dolore per l’improvvisa scomparsa di Erica, giovane concittadina di 29 anni, maestra stimata e mamma...

Nati due gemelli di tamarino imperatore al Bioparco di RomaTra le scimmie più piccole e peculiari esistenti i cuccioli ora si trovano sotto le cure dei genitori Sissi e Franz e della sorella Sofi nata dalla...

Si parla di: 31enne pontina muore dopo aver dato alla luce due gemelli.

Giovane maestra di Sonnino muore dopo il parto di due gemelli a RomaErica Carroccia aveva 31 anni. La tragedia all'ospedale Isola Tiberina. Saranno gli accertamenti clinici disposti dalla procura capitolina a stabilire cosa abbia provocato il decesso della giovane. I ... rainews.it

Maestra muore dopo aver partorito due gemelli: Erica Carroccia aveva 31 anni. I figli (prematuri) stanno bene, indagine in corsoErica Carroccia, maestra 31enne originaria di Sonnino, nel Lazio, è deceduta all'ospedale Gemelli Isola di Roma subito dopo aver partorito due gemelli. I neonati, un maschio e ... leggo.it