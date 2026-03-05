Nati due gemelli di tamarino imperatore al Bioparco di Roma

Al Bioparco di Roma sono nati due gemelli di tamarino imperatore il 19 febbraio. I due esemplari sono tra le scimmie più piccole e particolari del mondo animale. La nascita è stata annunciata ufficialmente dal parco, che si occupa di prendersi cura di questi primati. I nuovi arrivati rappresentano un momento importante per l’area dedicata alla fauna esotica del bioparco.

Tra le scimmie più piccole e peculiari esistenti i cuccioli ora si trovano sotto le cure dei genitori Sissi e Franz e della sorella Sofi nata dalla stessa coppia nel 2021 Al Bioparco di Roma si festeggia la nascita di due gemelli di tamarino imperatore (nati lo scorso 19 febbraio), appartenenti una delle scimmie più piccole e particolari esistenti in natura. Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l'Università di Parma nonché presidente del Bioparco commenta: "Si tratta di un primate monogamo. Entrambi i genitori si prendono cura dei neonati, ma in particolare il papà, che li accudisce e li trasporta sulla schiena, consegnandoli alla mamma per le poppate.