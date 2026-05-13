Roma-Lazio alle 12 di domenica Serie A e Prefettura trattano | programma e orari delle partite

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio alle 12 è prevista la disputa del derby tra Roma e Lazio. La Lega Serie A e la Prefettura stanno discutendo sul programma e sugli orari delle partite in vista di questa occasione. Questa è l’ipotesi attualmente in fase di valutazione, senza ancora conferme ufficiali. Le autorità monitorano la situazione per organizzare al meglio l’evento.

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Il derby Roma-Lazio domenica 17 maggio alle ore 12: è l'ultima ipotesi su cui stanno lavorando Lega Serie A e Prefettura. Già inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel.🔗 Leggi su Fanpage.it

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