De Siervo | Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12.30 con altre 4 partite

L'amministratore delegato ha annunciato che il derby tra le squadre di Roma e Lazio si disputerà domenica alle 12.30. La giornata prevede anche altre quattro partite, tutte in programma nello stesso giorno. La data e l'orario sono stati comunicati ufficialmente, confermando la collocazione nel calendario della prossima giornata di campionato. La sfida tra le due squadre è uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui