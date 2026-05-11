De Siervo | Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12.30 con altre 4 partite

Da sport.quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministratore delegato ha annunciato che il derby tra le squadre di Roma e Lazio si disputerà domenica alle 12.30. La giornata prevede anche altre quattro partite, tutte in programma nello stesso giorno. La data e l'orario sono stati comunicati ufficialmente, confermando la collocazione nel calendario della prossima giornata di campionato. La sfida tra le due squadre è uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

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Roma, 11 maggio 2026 – Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica prossima alle 12.30. Così l'ad della Lega serie A, Luigi De Siervo, parlando a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento-Radio Rai, in merito alla collocazione del derby di Roma  nel giorno della finale degli Internazionali di tennis: "Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall'ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l'interesse di tutti", ha detto il manager.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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