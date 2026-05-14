Roma-Lazio quando si gioca? Oggi il TAR decide data e orario la Serie A propone scuse imbarazzanti
Oggi il Tribunale Amministrativo deciderà sulla data e l’orario del derby tra Roma e Lazio, dopo il ricorso presentato dalla Lega Serie A. La decisione riguarda anche le cinque partite ancora sospese, che sono rimaste in attesa di una definizione ufficiale. La sentenza arriverà nel pomeriggio e chiarirà le modalità di svolgimento di questi incontri, ponendo fine alla disputa tra la Lega e il Prefetto.
La sentenza del Tribunale Amministrativo sul ricorso della Lega Serie A è attesa per il pomeriggio: metterà fine alla diatriba col Prefetto su data e ora del derby di Roma e delle altre cinque partite ancora sospese in un limbo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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