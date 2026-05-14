Quando si gioca il derby? Decide il Tar Il braccio di ferro su Roma-Lazio finisce in tribunale

Un ricorso al Tribunale amministrativo riguarda la data del derby tra le squadre di Roma e Lazio. La Lega Serie A ha impugnato la decisione del prefetto di spostare la calcio d'inizio del match al lunedì sera, 18 maggio alle 20. La questione riguarda ora l’eventuale conferma o modifica della data stabilita per la partita, che rimane al centro dell'attenzione.

Roma, 14 maggio 2026 – Finisce in tribunale il braccio di ferro sulla data del derby Roma-Lazio. La Lega Serie A ha presentato ricorso al Tar contro la decisione del prefetto di Roma di disputare il match lunedì 18 maggio alle 20.45 per motivi di ordine pubblico vista la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis, prevista da programma domenica alle 15. Il ricorso è stato depositato nella serata di ieri, dopo che la proposta della Lega di anticipare il derby alle 12 di domenica 17, facendo slittare la partita di tennis alle 17.30, è stata ritenuta dalla prefettura “non percorribile”. Già nella giornata di oggi potrebbe arrivare il responso del tribunale amministrativo, che deciderà anche la sorte di altre 4 partite.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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