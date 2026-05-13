Roma-Lazio la Serie A presenta ricorso al Tar | quando si decide

Il match tra Roma e Lazio, previsto in questa stagione di Serie A, ha portato a un ricorso presentato dalla Lega Serie A presso il Tar. La decisione sulla controversia è attesa nelle prossime settimane, senza indicazioni precise sui tempi. La questione riguarda aspetti regolamentari legati alla programmazione della partita, che ha portato le parti coinvolte a rivolgersi all’autorità amministrativa.

Roma, 13 maggio 2026 – Il caso Roma-Lazio finisce davanti al Tar. La Lega Serie A ha presentato ricorso contro la decisione del Prefetto di Roma di far disputare il derby della Capitale lunedì 18 maggio alle 20:45, dopo giorni di tensioni sul calendario, sulla sicurezza e sulla concomitanza con gli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico. La partita, inserita nel blocco delle gare decisive per la corsa Champions, è diventata il punto più delicato della 37esima giornata di Serie A. Il motivo è soprattutto logistico: nello stesso quadrante della città, tra Stadio Olimpico e Foro Italico, sono previsti due eventi ad altissimo afflusso di pubblico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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