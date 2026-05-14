Roma-Lazio il Tar ha deciso… di non decidere

Il Tar del Lazio ha annunciato di non aver preso una decisione definitiva sulla disputa riguardante la data e l’orario del match tra Roma e Lazio, il derby della capitale. La questione era al centro di un confronto tra la Lega Serie A e la Prefettura di Roma. La decisione del tribunale non prevede, al momento, una fissazione di una nuova udienza o di una data per risolvere il caso. La partita rimane senza una programmazione ufficiale.

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