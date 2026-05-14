Roma-Lazio il Tar ha deciso… di non decidere
Il Tar del Lazio ha annunciato di non aver preso una decisione definitiva sulla disputa riguardante la data e l’orario del match tra Roma e Lazio, il derby della capitale. La questione era al centro di un confronto tra la Lega Serie A e la Prefettura di Roma. La decisione del tribunale non prevede, al momento, una fissazione di una nuova udienza o di una data per risolvere il caso. La partita rimane senza una programmazione ufficiale.
Roma, 14 maggio 2026 – Il Tar del Lazio ha deciso di non decidere. Almeno per ora. Il Tribunale amministrativo regionale non ha fissato data e orario di Roma-Lazio, il derby della Capitale finito al centro di un confronto tra Lega Serie A e Prefettura di Roma. Lo riporta Sky Sport. Dopo il ricorso d’urgenza presentato dalla Lega ( leggi qui ), il caso è stato rinviato all’Avvocatura dello Stato, con l’obiettivo di favorire un accordo tra le parti. Orario del derby, caos totale. La Prefettura aveva indicato lunedì 18 maggio alle 20.45, per ragioni di ordine pubblico e gestione della mobilità in una città già impegnata con gli Internazionali di tennis al Foro Italico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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