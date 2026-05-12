Roma-Lazio alle 20.45 lo ha deciso il prefetto Ma la Lega Serie A si oppone e ricorre al Tar | è scontro

Il derby tra Roma e Lazio, previsto inizialmente per il weekend, è stato spostato a lunedì sera alle 20.45 dal prefetto, che ha preso questa decisione per motivi di sicurezza. La Lega Serie A ha presentato ricorso al Tar per opporsi alla scelta, creando un contrasto tra le autorità sportive e le autorità pubbliche. La disputa riguarda la programmazione della partita e le misure di sicurezza adottate.

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