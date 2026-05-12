Roma-Lazio alle 20.45 lo ha deciso il prefetto Ma la Lega Serie A si oppone e ricorre al Tar | è scontro
Il derby tra Roma e Lazio, previsto inizialmente per il weekend, è stato spostato a lunedì sera alle 20.45 dal prefetto, che ha preso questa decisione per motivi di sicurezza. La Lega Serie A ha presentato ricorso al Tar per opporsi alla scelta, creando un contrasto tra le autorità sportive e le autorità pubbliche. La disputa riguarda la programmazione della partita e le misure di sicurezza adottate.
Alla fine sembrava esserci stato e invece no. È scontro tra lo Stato e la Lega Serie A. Il prefetto ha disposto che il derby per motivi di sicurezza si giocherà lunedì alle 20.45 e di conseguenza anche le altre partite della zona Champions, ossia Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Como-Parma e Fiorentina-Juventus. Ma la Lega Serie A si oppone, come riporta il giornalista Nicolò Schira, e addirittura fa ricorso al Tar: La Lega #SerieA contraria alla decisone arrivata dalla Prefettura di Roma in merito allo slittamento a lunedì del Derby Roma-Lazio (e altre 4 gare per la contemporaneità) inizialmente calendarizzato da via Rosellini per domenica alle 12.30.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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