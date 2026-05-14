Il calcio romano torna a dividere tifosi e appassionati, tra cambi di orario e rinvii di derby. La partita tra le due squadre principali della città si gioca alle 12, suscitando reazioni di delusione tra chi desiderava un evento più tradizionale. I calendari sono stati modificati ripetutamente, creando confusione tra i supporter. Intanto, gli stadi si presentano con i posti vuoti, lasciando intendere che il silenzio sugli spalti rappresenti l’unica forma di protesta visibile in questo momento.

Calendari nel caos, derby spostati e appassionati trattati come comparse: forse il silenzio sugli spalti è l’unica protesta rimasta. Alla fine hanno perso tutti. Hanno perso i tifosi, costretti ancora una volta ad adattarsi a decisioni prese dall’alto senza alcun rispetto per chi il calcio lo segue davvero. E ha perso soprattutto il calcio italiano, sempre più intrappolato in un caos organizzativo che sembra non conoscere fine. La decisione di far giocare Roma-Lazio domenica alle 12, poche ore dopo la finale di Coppa Italia, è soltanto l’ultima fotografia di un movimento che continua a perdere credibilità, appeal e contatto con la realtà. Un derby già delicatissimo, con implicazioni europee pesanti, trasformato in una partita da incastrare dentro un calendario che ormai assomiglia più a una toppa continua che a una programmazione seria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Roma-Lazio alle 12 umilia ancora i tifosi: forse gli stadi vuoti sono l’unica risposta possibile

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