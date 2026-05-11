Dopo il caos provocato dal derby di Roma, le autorità sportive hanno confermato che la partita tra Roma e Lazio si disputerà domenica alle 12:30. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente, mentre l’ipotesi di giocarla lunedì è stata esclusa. La scelta si basa sulle indicazioni fornite dagli organismi competenti e sulla necessità di rispettare il calendario stabilito. Nessun altro orario o giorno è stato preso in considerazione.

“Il derby di Roma si giocherà domenica prossima alle 12.30, perché ogni altra ipotesi non risulta percorribile, la sera purtroppo nella città di Roma non è possibile giocare un derby visto come alcuni tifosi l’hanno messa a ferro e fuoco dopo che eravamo riusciti a convincere le forze dell’ordine ad autorizzare la partita alle 20.45. Prima ci auspichiamo tutti di vedere una finale con Sinner nel tardo pomeriggio”. Così l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ai microfoni de ‘La Politica del Pallone’ su Gr Parlamento dopo il caos e la figuraccia degli ultimi giorni. Oltre al Derby della Capitale in contemporanea si giocheranno le altre partite della 37esima giornata di Serie A che vedono coinvolte le squadre in corsa per un posto nelle prossima Champions League: Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Napoli-Bologna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - De Siervo dopo il caos derby: “Roma-Lazio si gioca domenica alle 12:30, è l’unica soluzione. Lunedì è un’ipotesi fantasiosa”

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