Derby senza tifosi | Gli stadi pieni sono un inno allo sport

Il derby tra Venezia e Padova si svolgerà senza la presenza dei tifosi ospiti, poiché i supporter biancoscudati non potranno assistere alla partita prevista per il 14 marzo. Questa decisione riguarda esclusivamente la mancata presenza delle tifoserie organizzate in tribuna. La partita si giocherà quindi a porte chiuse, senza pubblico in campo o sugli spalti.

Lo ha dichiarato oggi 13 marzo il consigliere regionale Eleonora Mosco alla luce della scelta di vietare domani la trasferta ai supporters padovani al Penzo nella classicissima contro il Venezia La notizia che i biancoscudati domani 14 marzo non potranno contare sui propri beniamini in tribuna in occasione dell'atteso derby del campionato di calcio di serie B Venezia-Padova ha inevitabilmente smosso non solo il mondo ultras, ma anche quello della politica. Dopo i commenti del sindaco Sergio Giordani pervenuti ieri, oggi 13 marzo è stato il consigliere regionale Eleonara Mosco a commentare. «E’ un vero dispiacere che la partita più sentita da entrambe le tifoserie venga giocata con una tribuna vuota. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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