Caos Roma-Lazio Sarri all’attacco | Se si gioca domenica alle 12 non vado fossi il presidente non presenterei la squadra
Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter, l’allenatore della Lazio ha espresso il suo disappunto riguardo alle condizioni della partita tra Roma e Lazio, prevista per la domenica alle 12. Ha dichiarato che, se si dovesse giocare in quell’orario, non avrebbe partecipato alla partita e, nel caso fosse il presidente, non avrebbe portato la squadra in campo.
(Adnkronos) – Maurizio Sarri è deluso per la sconfitta della sua Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter oggi, mercoledì 13 maggio. Dopo l'analisi della partita persa contro i nerazzurri, il tecnico biancoceleste torna però stizzito sul caos della data del derby di Roma, previsto inizialmente domenica 17 maggio e ancora da definire vista. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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