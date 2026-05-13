Caos Roma-Lazio Sarri all’attacco | Se si gioca domenica alle 12 non vado fossi il presidente non presenterei la squadra

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter, l’allenatore della Lazio ha espresso il suo disappunto riguardo alle condizioni della partita tra Roma e Lazio, prevista per la domenica alle 12. Ha dichiarato che, se si dovesse giocare in quell’orario, non avrebbe partecipato alla partita e, nel caso fosse il presidente, non avrebbe portato la squadra in campo.

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