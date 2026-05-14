Roma | la miracolosa Madonna Addolorata si sposta a San Salvatore

A Roma, l'icona della Madonna Addolorata si prepara a spostarsi dalla sua sede storica a San Salvatore. La decisione ha suscitato discussioni tra fedeli e autorità religiose, anche in relazione a un evento del 1796 legato alla stessa immagine sacra. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali sul motivo dello spostamento, che avverrà nelle prossime settimane. La vicenda riguarda anche questioni di tutela e conservazione dell'icona religiosa.

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? Punti chiave Perché l'icona miracolosa deve lasciare la sua sede storica?. Cosa accadde nel 1796 con gli occhi dell'immagine sacra?. Chi presiederà la celebrazione solenne del 23 maggio?. Dove si svolgerà il percorso della processione venerdì prossimo?.? In Breve Trasferimento dovuto all'inagibilità della Chiesa della Natività in piazza Pasquino.. Icona protagonista di miracoli documentati tra l'11 luglio e il 2 dicembre 1796.. Programma novena di Pentecoste dal 16 al 23 maggio presso San Salvatore in Lauro.. Celebrazione finale il 23 maggio alle 18.00 con monsignor Salvatore Pennacchio.. Il prossimo venerdì 15 maggio, alle ore 16.30, la processione solenne per il trasferimento dell’immagine miracolosa della Madonna Addolorata partirà dalla Chiesa della Natività in piazza Pasquino verso il santuario di San Salvatore in Lauro a Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: la miracolosa Madonna Addolorata si sposta a San Salvatore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’immagine miracolosa della Madonna Addolorata sarà accolta nel santuario di San Salvatore in Lauro a RomaUn evento di straordinaria importanza spirituale e storica nel cuore del mese mariano: il prossimo venerdì 15 maggio l’immagine miracolosa della... Aversa, Madonna Addolorata di San Rocco: centinaia di fedeli in processioneL’abbraccio di un’intera città a Maria Dolorosa, la Madonna vestita di nero, simbolo della sofferenza materna. Argomenti più discussi: L’immagine miracolosa della Madonna Addolorata sarà accolta nel santuario di San Salvatore in Lauro a Roma - TPI; L’immagine miracolosa della Madonna Addolorata sarà accolta nel santuario di San Salvatore in Lauro a Roma. L’immagine miracolosa della Madonna Addolorata sarà accolta nel santuario di San Salvatore in Lauro a RomaL’immagine miracolosa della Madonna Addolorata sarà accolta nel santuario di San Salvatore in Lauro a Roma. Il programma ... tpi.it 27 novembre: la chiesa ricorda la Madonna della Medaglia MiracolosaOggi, 27 novembre, la Chiesa ricorda la Madonna Miracolosa, apparsa a Parigi nel 1830 alla suora vincenziana Caterina Labouré. Proprio alla suora, la Madonna chiese di far coniare una medaglia con una ... ilmattino.it